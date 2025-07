Fuori strada con lo scooter muore 79enne

Un uomo di 79 anni ha perso la vita oggi a Cenerente. Stava percorrendo via della Forcella in sella al suo scooter, quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Inutili i soccorsi. Gli accertamenti sono affidati alla polizia locale. Da chiarire le cause. Non si esclude che l'uomo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

