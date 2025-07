Frontalieri la Lombardia conferma la tassa sulla salute per i vecchi pendolari oltreconfine

Varese, 24 luglio 2025 – Regione Lombardia applicherĂ il contributo economico al servizio sanitario italiano da parte dei lavoratori frontalieri, cioè la cosiddetta “tassa salute” che riguarderĂ i vecchi pendolari occupati oltre confine. Una misura prevista dalla legge di bilancio 2024. L’ assessore regionale ai rapporti con la Confederazione Elvetica Massimo Sertori lo ha confermato in occasione di un incontro sul tema con i sindacati. “Abbiamo deciso di applicare - ha detto - la percentuale minima prevista per legge, ovvero il 3% della paga netta”. Un tema che riguarda da vicino il territorio d i Varese, la provincia con il numero piĂą alto di frontalieri insieme a Como: circa 30mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frontalieri, la Lombardia conferma la tassa sulla salute per i “vecchi” pendolari oltreconfine

In questa notizia si parla di: frontalieri - lombardia - tassa - salute

Il rebus della tassa sulla salute: "Per i nostri “vecchi“ frontalieri la Lombardia non sa decidere" - La tassa della salute a carico dei “vecchi“ frontalieri resta un rebus in Regione Lombardia. Entrata formalmente in vigore con la Finanziaria 2024, finora però non è mai stata applicata: per i forti dubbi sulla sua legittimità , ad esempio dalla Svizzera che si rifiuta in base agli accordi firmati con l’Italia di fornire l’elenco dei lavoratori ai quali verrebbe applicata, e perché le regioni beneficiarie del nuovo balzello finora non sono state in grado di elaborare un regolamento.

Tassa sulla salute dei frontalieri, dalla Lombardia nessun passo indietro Vai su X

Incontro tra sindacati e Regione Lombardia sulla tassa salute per i frontalieri; Svizzera, tassa sulla salute in arrivo. Dalla Lombardia nessun passo indietro; Tassa salute per frontalieri Italia-Svizzera, confronto tra Regione e sindacati.

Svizzera, tassa sulla salute in arrivo. Dalla Lombardia nessun passo indietro - La Regione Lombardia ha fatto sapere che il decreto attuativo è in fase di definizione presso il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che avrà un’aliquo ... Si legge su italiaoggi.it

Frontalieri, la Lombardia conferma la tassa sulla salute - La Regione conferma il prelievo minimo del 3% per i vecchi frontalieri, mentre i sindacati annunciano ricorsi e la Svizzera valuta un intervento per possibile violazione degli accordi fiscali. Lo riporta ticinonews.ch