Freddie Prinze Jr ha accettato questo famoso film senza neppure leggere il copione | Convinto da un brunch

La star del primo film del 1997 √® tornata nel nuovo sequel diretto da Jennifer Kaytin Robinson senza nemmeno leggere la sceneggiatura prima di accettare. Non √® stata la lettura a convincere Freddie Prinze Jr. a tornare in So cosa hai fatto ma. il cibo. Anzi, le parole della regista Jennifer Kaytin Robinson durante un brunch in cui non hanno mangiato proprio nulla. L'attore ha raccontato in un'intervista di aver accettato di tornare nel ruolo di Ray Bronson durante una chiacchierata con Robinson senza nemmeno dare uno sguardo al copione. Perch√© Freddie Prinze Jr. non aveva letto il copione di So cosa hai fatto prima di accettare "All'inizio avevo detto di no, ma poi la mia amica √® finita a scrivere e dirigere il film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Freddie Prinze Jr. ha accettato questo famoso film senza neppure leggere il copione: "Convinto da un brunch"

In questa notizia si parla di: freddie - prinze - copione - accettato

Il film di freddie prinze jr. è il seguito ideale di questa commedia romantica da 103 milioni - Il genere delle commedie romantiche, sebbene abbia mostrato una diminuzione di popolarità negli ultimi anni, continua a mantenere un suo fascino e una presenza nel panorama cinematografico.

So cosa hai fatto: Freddie Prinze Jr e Jennifer Love Hewitt nel nuovo trailer del film horror - A luglio arriverà nei cinema italiani il film So cosa hai fatto e nel nuovo trailer si assiste al ritorno di Julie e Ray, interpretati da Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr.

Ritorno di jennifer love hewitt e freddie prinze jr. in i know what you did last summer 2025 spiegato dal regista - Il ritorno di personaggi chiave in produzioni horror rappresenta un elemento di grande interesse per gli appassionati del genere.

Freddie Prinze Jr. ha accettato questo famoso film senza neppure leggere il copione: Convinto da un brunch.