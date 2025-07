Frane in val Passiria fango invade la statale e spazza via un ponte

Violenti temporali hanno colpito la Val Passiria, in Alto Adige, facendo registrare oltre 100 mm di pioggia e provocando frane che hanno coinvolto abitazioni e strade. La SS44 è chiusa tra Quellenhof e San Martino. Per le auto è attivo un senso unico alternato sulla diga del Passirio, vietato il transito a bus e mezzi pesanti. Nessun ferito. Le ruspe sono al lavoro per rimuovere metri di detriti e riaprire il passaggio. Disagi alla viabilità. Un video mostra un ponte trascinato via dal fango a Neuhaus. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Frane in val Passiria, fango invade la statale e spazza via un ponte

In questa notizia si parla di: frane - passiria - fango - ponte

