Forza Italia presenta la legge anti-Sala sull’urbanistica | mai più un Marinoni alla Commissione paesaggio

A poco più di una settimana dallo scoppio dell’inchiesta sull’urbanistica che ha travolto Milano e la giunta Sala, Forza Italia ha presentato una proposta di legge che punta a rendere più chiari e controllabili i processi con cui vengono autorizzati i progetti urbanistici. E nel mirino finiscono anche le Commissioni paesaggio comunali. La pdl – che porta le firme della deputata azzurra Cristina Rossello e del senatore Roberto Rosso – punta a togliere la nomina fiduciaria dalle mani dei sindaci. Niente più presidenti scelti “in famiglia” o per conoscenze: si passa alla selezione pubblica, con curricula alla mano e selezioni formalizzate. 🔗 Leggi su Open.online

