Forza Italia Bologna rilancia | nuove nomine e più spazio a giovani donne e territorio

Una squadra rinnovata, più giovane, con forte presenza femminile e radicamento locale. Forza Italia Bologna volta pagina e punta sul futuro aggiornando la sua segreteria provinciale con nuove nomine e una riorganizzazione interna che mette al centro competenze, dinamismo e territorio.Registrati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: forza - italia - bologna - nomine

Carpi ridiscute la revoca della cittadinanza a Mussolini, questa volta la propone Forza Italia - Tre anni fa, durante la passata consigliatura, fece abbastanza rumore l'esito della votazione del Consiglio Comunale di Carpi sulla revoca alla cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - FRIULI VENEZIA GIULIA - Ora è ufficiale. Si è aperta ieri (18 maggio) nel corso della verifica di maggioranza, la crisi politica nel centrodestra che governa la Regione.

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta è il riferimento anagrafico. «Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58», dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

Forza Italia Bologna rilancia: nuove nomine e più spazio a giovani, donne e territorio; Forza Italia Umbria, tempo di nomine: la nuova segreteria regionale e i responsabili dei dipartimenti, tutti i nomi; Lazio: dallo scontro con Forza Italia alle nomine, Fratelli d’Italia sul piede di guerra.

Pestaggi e vandalismo a piazza Bologna, Forza Italia scrive al Prefetto - L'iniziativa è stata presa da Forza Italia, con i consiglieri capitolini Rachele Mussolini e Francesco Carpano. Da romatoday.it

Forza Italia e i bisogni del territorio: "Più vicini ai problemi della ... - Forza Italia e i bisogni del territorio: "Più vicini ai problemi della gente" Bernardini e Tassinari: "Con i Dipartimenti affronteremo temi come sanità, lavoro, sicurezza, giustizia, viabilità" ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it