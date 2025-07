Forte esplosione e incendio in una palazzina a Collegno in provincia di Torino la situazione

Un forte boato, seguito da fumo e fiamme, ha interrotto nel tardo pomeriggio la quotidianità di un tranquillo quartiere residenziale. In pochi istanti, l'allarme si è diffuso tra i residenti, che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni mentre le sirene dei mezzi di soccorso iniziavano a risuonare sempre più vicine. I primi testimoni hanno raccontato scene di panico, con persone in strada e finestre andate in frantumi. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento, ma l'origine dell' esplosione sembra riconducibile a una fuga di gas. L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e massiccio, mentre le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'intera area e avviato le indagini per chiarire cause e responsabilità .

