Forlì maglia nera | ogni giorno 4 incidenti in provincia con morti o feriti Ma i decessi e gli schianti sono in calo

Meno morti, meno feriti e meno incidenti: la sicurezza sulle strade emiliano-romagnole nell’ultimo anno fa segnare numeri in miglioramento. A certificarlo sono i dati raccolti e validati dall’Istat, ed elaborati dall’Ufficio di Statistica della Regione Emilia-Romagna. Tuttavia in tale quadro la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Milano, due morti travolti da treni in due incidenti distinti - Due persone sono decedute travolte da treni nella prima mattina nel Milanese in due incidenti distinti.

L’operaio pugliese fra gli oltre duecento morti in incidenti sul lavoro in Italia da inizio anno Solo ieri tre deceduti - L’operaio di San Nicandro Garganico aveva 47 anni. Ieri pomeriggio è morto a Paliano, provincia di Frosinone, folgorato da una scossa elettrica mentre era al lavoro alle prese con pannelli fotovoltaici.

Incidenti sul lavoro, tre morti in 24 ore: un operaio a Vicenza, uno nel Napoletano e un terzo in Ciociaria - In Campania un uomo è caduto mentre lavorava a una ristrutturazione, nel Vicentino l'infortunio in uno stabilimento metalmeccanico e in provincia di Frosinone la terza vittima, folgorata da una scarica elettrica

Nel 2024, gli incidenti stradali e i feriti sono aumentati (+4,1%), soprattutto sulle autostrade: in quest'ultimo caso si registra un +6,9% con un +7% di feriti e un +7,1% di morti. Lo rileva l'Istat. #ANSA Vai su Facebook

Incidenti stradali in Toscana: aumentano i sinistri, calano i morti - Nel 2024 sono state 188 i le vittime sulle strade della regione ... Come scrive lanazione.it

Istat, in autostrada +7% di incidenti e morti nel 2024 (2) - Nel 2024, gli incidenti stradali e i feriti sono aumentati (+4,1%), soprattutto sulle autostrade: in quest'ultimo caso si registra un +6,9% con un +7% di feriti e un +7,1% di morti. Riporta msn.com