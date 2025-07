Fondazione ‘Emmanuele’ Cirocco | il Comune ha spostato il problema e lo ha complicato

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rocco Cirocco, Gruppo Alternativa Civica per Molinara, in merito al commissariamento della Fondazione Attilio Emmanuele ed alla possibile riapertura della casa di riposo, chiusa da ottobre 2023, nei locali di proprietà della stessa. “ La Fondazione c’entra con la riapertura del CARPA. Due cose distinte, ma complementari. Se c’è ancora, deve servire proprio a questo, cioè a concedere i locali in modo differente rispetto a quanto fatto prima di chiudere. Il Comune di Molinara ha disposto condizioni precise per riavviare la casa di riposo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

