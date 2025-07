Folle inseguimento a Roma | si fermano all'alt del carabinieri poi ripartono e scappano

Fast and Furious a Roma nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio 2025. Carabinieri intimano l'Alt a un'auto. Sembrava che si stesse per fermare, ma poi è ripartita a tutta velocità . Secondo i residenti sarebbero stati esplosi anche degli spari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roma - carabinieri - folle - inseguimento

Sequestra e violenta una collega e poi chiama i soccorsi: arrestato dai carabinieri di Roma - Minaccia, lesioni, sequestro di persona e violenza sessuale. Sono i reati contestati a un uomo arrestato dai carabinieri di Roma Divino Amore accusato di abusi su una collega di lavoro.

Roma, stretta dei carabinieri sui centri estivi: denunciati i gestori di due impianti sportivi - Roma, 19 luglio 2025- Nei giorni scorsi, nei quartieri di Roma Nord, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, unitamente ai militari del NIL, personale dell’ASL ROMA1 e ACEA SPA hanno svolto un primo servizio dedicato, finalizzato a contrastare i fenomeni di illegalità nel settore della gestione dei centri sportivi ed estivi, maggiormente interessati dal flusso di minori e turisti nella stagione.

Corsa contro il tempo per le vie di Roma: carabinieri scortano una donna che stava per partorire - Roma, 19 luglio 2025 – Una corsa contro il tempo è quella che ha visto protagonisti due carabinieri che verso le 17 di ieri, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, transitando in via Mancini, quartiere Villa Bonelli, sono stati fermat i da un 31enne egiziano che ha chiesto aiuto in quanto la moglie, 24enne connazionale, stava per partorire.

Folle inseguimento a Trani il 28 maggio scorso, identificato e arrestato un 25enne. Il giorno dopo inscenò il furto dell’auto #trani #cronaca #inseguimento Vai su Facebook

Ascoli, folle inseguimento: i due fuggitivi precipitano in un dirupo Vai su X

Folle inseguimento a Roma: si fermano all’alt del carabinieri poi ripartono e scappano; Trigoria, fuga folle nella notte: arrestato dopo inseguimento e spari; Casamassima, speronano auto dei Carabinieri dopo un folle inseguimento.

Folle inseguimento a Roma: si fermano all’alt del carabinieri poi ripartono e scappano - Sembrava che si stesse per fermare, ma poi è ripartita a tutta velocità. Lo riporta fanpage.it

Forzano un posto di blocco e scappano: inseguimento in pieno giorno nel cuore di Roma sud - Un'Audi A3 con a bordo due cittadini bosniaci ha forzato un posto di blocco ed è fuggita a tutta velocità. Riporta romatoday.it