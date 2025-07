Five Nights at Freddy’s 2 | L’horror animatronico è tornato ecco il trailer

Universal Pictures ha svelato il trailer ufficiale di Five Nights at Freddy’s 2, il nuovo capitolo della saga horror ispirata al famoso videogame di successo. Dopo essere diventato il maggior successo horror dell’anno, il franchise prodotto dalla Blumhouse Productions di Jason Blum è pronto a tornare al cinema con un sequel ricco di suspense, ed un oscuro segreto da svelare. Emma Tammi, già regista del primo film, ha diretto Five Nights at Freddy’s 2, con lei di ritorno anche il cast principale guidato da Josh Hutcherson. Five Nights at Freddy’s 2 approderà nelle sale italiane a partire dal 4 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Five Nights at Freddy’s 2 | L’horror animatronico è tornato, ecco il trailer

In questa notizia si parla di: horror - five - nights - freddy

