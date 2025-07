Fiumicino Tributi De Vincentis-D’intino | Basi solide per il futuro

Fiumicino, 24 luglio 2025- “La Delibera Consiglio con la quale si approvano gli schemi delle convenzioni d’esercizio tra l’Amministrazione Comunale e la Fiumicino Tributi, per la gestione e la riscossione dei tributi locali e del procedimento sanzionatorio delle violazioni del Codice della Strada, è l’atto conclusivo del “primo tempo” di quel processo di rinnovamento avviato dall’attuale Giunta rispetto alla societĂ partecipata. Processo che, con la ricostruzione dalle fondamenta della societĂ , ci ha permesso di sanare la difficile condizione nella quale essa si trovava, producendo evidenti benefici per la societĂ stessa, per l’Amministrazione Comunale e, soprattutto, per i cittadini e, contestualmente ci consente di gettare basi piĂš che solide per il futuro dotando l’Amministrazione di uno strumento efficiente ed efficace” cosĂŹ in una nota Alessandro De Vincentis, presidente della commissione bilancio e Vincenzo D’intino, assessore al bilancio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it