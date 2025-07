Fiumicino approvato il Pric per una città più luminosa e sicura

Fiumicino, 24 luglio 2025- Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha approvato oggi il PRIC – Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica, uno strumento fondamentale per garantire una programmazione efficace e tempestiva degli interventi sull’illuminazione in tutto il territorio comunale. Il PRIC permetterà di mappare con precisione le zone attualmente non illuminate e di pianificare l’installazione di nuovi punti luce in tutte le frazioni del nostro vasto territorio comunale, contribuendo così a migliorare la sicurezza, la vivibilità e la qualità della vita dei cittadini. Roberto Feola, presidente della Commissione Lavori Pubblici, ha dichiarato: “ Il PRIC è un atto concreto e strategico che ci consente di dare risposte alle tante segnalazioni raccolte negli anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it