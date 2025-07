Firenze | rapina una ragazza aizzandole contro il cane Arrestato 41enne

Il 14 maggio 2025, l'uomo, con al seguito un cane di grossa taglia, si sarebbe avvicinato alla vittima, una ragazza italiana di 24 anni che, in quel momento, aveva parcheggiato in via Alli Maccarani la sua autovettura, una fiat panda. Aizzandole contro anche il cane, l'avrebbe minacciata e strattonata all'esterno dell'abitacolo per poi darsi alla fuga a bordo del veicolo

