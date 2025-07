Firenze aizza il dobermann contro una donna per rubarle l' auto | arrestato

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Firenze dalla polizia per aver rapinato un’auto, minacciando la proprietaria con il suo dobermann. L’episodio si è verificato la sera del 14 maggio nella zona di Peretola, a Firenze. La vittima, appena parcheggiata l’auto, è stata avvicinata dall’uomo al finestrino, che l’ha intimorita con il cane, dicendo: "Se non scendi finisce male". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, aizza il dobermann contro una donna per rubarle l'auto: arrestato

In questa notizia si parla di: firenze - auto - dobermann - arrestato

