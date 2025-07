Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Torna la suggestione Kessie Per l' attacco c' è Siwe

Firenze, 25 luglio 2025 - La Fiorentina guarda ancora in Francia per rinforzare l’attacco. Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome nella lista dei possibili rinforzi: si tratta di Jacques Siwe, attaccante classe 2001 del Guingamp, reduce da una stagione positiva in Ligue 2, con 13 gol e 2 assist tra campionato e Coppa di Francia. Siwe è un profilo giovane e promettente, ma non passa inosservato: su di lui ci sono già diversi club interessati. In Italia lo seguono Bologna e Torino, mentre in Francia si è mosso il Lille. Anche l’Espanyol ha chiesto informazioni. Nonostante la concorrenza, la Fiorentina sembra voler accelerare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Torna la suggestione Kessie. Per l'attacco c'è Siwe

In questa notizia si parla di: siwe - attacco - fiorentina - colpo

