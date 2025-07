Finto nipote truffa anziani a Udine e Pordenone | arrestato

Era sparito da maggio, dopo che su di lui pendeva un provvedimento cautelare per truffa aggravata ed estorsione. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato a Napoli: si tratta di un 40enne napoletano gravemente indiziato di aver messo a segno almeno sette truffe tra Roma, la provincia di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Truffa del falso carabiniere, arrestato ragazzo di 20 anni: l’anziana vittima gli aveva consegnato denaro e gioielli - Brescia, 13 maggio 2025 – A 20 anni è già un truffatore consumato, senza alcuno scrupolo nel privare persone anziane di soldi e preziosi da usare per vivere al di sopra delle sue possibilità .

Finto carabiniere (di soli 18 anni) truffa anziana e si fa consegnare 500mila euro in denaro e gioielli: arrestato - Varese, 6 maggio 2025 –  Lui ha 18 anni, lei 85. Lui, da poco maggiorenne, ha architettato una truffa ai danni dell’anziana, che ha tentato di truffare fingendosi un carabiniere.

Pompei, truffa ad anziana: arrestato un uomo - Pompei. L’uomo, al telefono, si sarebbe spacciato per il nipote della donna. Le avrebbe portato via denaro e monili per circa 7000 euro.

