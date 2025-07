Finanza derivata il Comune vince e incassa 8,5 milioni

PERUGIA - Si conclude con una transazione a favore del Comune di Perugia la vicenda di quattro contratti di finanza derivata. L’ente incasserĂ la somma complessiva di 8.755.504,85 euro. Nel 2018 il Comune decise di promuovere una vertenza civile contro l’istituto di credito sulla illegittimitĂ dei contratti derivati e per la condanna della controparte alle restituzioni del caso, anche risarcitorie. Fallito un tentativo di mediazione, è iniziato il giudizio civile davanti al Tribunale di Perugia. Poi con sentenza del 5 dicembre 2024 il Tribunale ha definito la lite in senso favorevole per il Comune e ha dichiarato la nullitĂ dei contratti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finanza derivata, il Comune “vince“ e incassa 8,5 milioni

