Ffxiv patch 7.3 delude i fan | ecco perché è tempo di un mmo

La recente uscita della Patch 7.3 di Final Fantasy XIV, intitolata The Promise of Tomorrow, ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan del gioco. Questa aggiornamento conclude la storyline dell’espansione Dawntrail e introduce contenuti ricorrenti, come una nuova istanza, un nuovo trial e nuovi set di equipaggiamenti. Il giudizio generale sembra essere più negativo che positivo, con molti utenti che considerano questa patch poco innovativa e poco stimolante. critiche alla patch 7.3 di final fantasy xiv. reazioni degli appassionati. In un thread su Reddit, numerosi giocatori esprimono il loro disappunto riguardo alla qualità dei contenuti aggiunti in questa versione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

