Festival di Sanremo svolta vicina | incontro riservato tra Rai e Comune apre al dialogo

Clima disteso nella Capitale: si sbloccano le trattative per le future edizioni. Roma, 24 luglio 2025 – Potrebbe essere vicino il disgelo tra Rai e Comune di Sanremo per l'assegnazione delle prossime edizioni del Festival della Canzone Italiana. Secondo quanto riportato dalla stampa ligure, ieri sera a Roma si sarebbe svolto un incontro informale e riservato tra i vertici della tv pubblica e il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, accompagnato dall' assessore al Turismo Alessandro Sindoni. L'occasione è stata offerta da un appuntamento istituzionale al Ministero delle Infrastrutture, legato al progetto dell' Aurelia Bis, durante il quale sarebbe emersa l'opportunità di un confronto con la Rai.

In questa notizia si parla di: comune - sanremo - festival - svolta

