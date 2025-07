Festa dell’Apparizione | dieci giorni tra fede e tradizione in Borgo Santa Caterina

IL PROGRAMMA. Dal 9 al 19 agosto un ricco programma tra celebrazioni liturgiche, concerti, cena in piazza e spettacolo pirotecnico. Attesa per la processione del 18 agosto con il Vescovo Beschi e le autoritĂ cittadine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Š Ecodibergamo.it - Festa dell’Apparizione: dieci giorni tra fede e tradizione in Borgo Santa Caterina

In questa notizia si parla di: festa - apparizione - dieci - giorni

“Oggi la sua ultima apparizione”, lascerà il Napoli dopo la festa: l’annuncio a sorpresa - Il Napoli perderà una pedina importante dopo la festa odierna. L’annuncio ha sorpreso tutti nelle ultime ore.

Festa di inizio estate ad Apparizione con Motoraduno e Fiera dello Sbarazzo - Torna il tradizionale Motoraduno con festa di inizio estate organizzato dalla Pro Loco di Apparizione.

Festa dell’Apparizione, da 423 anni fedele a se stessa: cena sul sagrato, fuochi d’artificio e musica - Bergamo. In un tempo segnato da inquietudini e ombre, a Bergamo una luce torna ad accendersi. Con i suoi colori, i suoi riti, la sua storia.

Mercoledì 16 luglio è il giorno della Madonna del Carmelo: la festa fu istituita per commemorare l’apparizione del 16 luglio 1251 ad un priore dell’ordine carmelitano, durante la quale la Madonna gli consegnò uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in tessu Vai su Facebook

Festa dell’Apparizione: dieci giorni tra fede e tradizione in Borgo Santa Caterina; Castelleone. Santuario in festa per il 514° anniversario delle apparizioni della Madonna; A Cori torna la Festa della Madonna del Soccorso.

Festa dell’Apparizione: dieci giorni tra fede e tradizione in Borgo Santa Caterina - Dal 9 al 19 agosto un ricco programma tra celebrazioni liturgiche, concerti, cena in piazza e spettacolo pirotecnico. Secondo ecodibergamo.it

Aprile in festa, dieci giorni di appuntamenti - Il Resto del Carlino - Sono 10 giorni di eventi programmati a Cupra Marittima raccolti nel calendario ‘Aprile in festa’ con aperture straordinarie, spettacoli teatrali, sport, tradizione religiosa e approfondimenti ... Da ilrestodelcarlino.it