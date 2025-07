Ferrero sempre più green ora si punta su sostenibilità e imballaggi riciclabili

Ferrero è sempre più green, come dimostra il suo 16° Rapporto di sostenibilità . Un documento che sottolinea i progressi significativi compiuti dalla multinazionale nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità , Tracciabilità e minore uso di plastica, tutti i progressi. Uno dei punti più importanti del rapporto è il progresso nella tracciabilità delle catene di approvvigionamento globali. Ferrero ha raggiunto oltre il 90% di mappatura degli ingredienti principali sin dall’origine. Le partnership strategiche con Sourcemap e Starling hanno ulteriormente rafforzato la tracciabilità delle materie prime chiave, consentendo di raggiungere il 97% per il cacao e l’olio di palma, e il 94% per le nocciole. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

