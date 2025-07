Ferrari in visita alla Brembo | si festeggiano i 50 anni in pista

Vasseur guida una delegazione da Maranello al quartier generale e allo stabilimento dell'azienda produttrice di freni. C'è anche la monoposto dell'attuale mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari in visita alla Brembo: si festeggiano i 50 anni in pista

In questa notizia si parla di: ferrari - visita - brembo - festeggiano

Ferrari in visita alla Brembo: si festeggiano i 50 anni in pista; La Ferrari fa visita alla sede Brembo per festeggiare i 50 anni di attività in F1; Scuderia Ferrari HP visita la sede di Brembo per i 50 anni nel Motorsport.

F1 | Visita di Ferrari nella sede di Brembo per i 50 anni nel Motorsport - Una visita di piacere per celebrare assieme un anniversario importante, in cui Brembo festeggia 50 anni dalla prima gara corsa nel Motorsport: era il 1975 quando l’azienda bergamasca fornì per la ... Come scrive p300.it

Scuderia Ferrari Hp visita la sede di Brembo - Prima di riprendere contatto diretto con la pista, direzione Gran Premio Belgio, sul circuito di Spa Francorchamps, scuderia Ferrari Hp si è regalata un pit stop presso la sede globale di Brembo, stor ... Segnala msn.com