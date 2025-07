Neanche il tempo di riabbracciare Umberto Ferrara, che già è tempo di nuove polemiche: il commento al veleno di Giacomo Naldi. Jannik Sinner, a gran sorpresa ha ritrovato uno dei pilastri del team che lo affiancava quando, due anni fa di questi tempi, iniziava la sua micidiale scalata verso la vetta del ranking Atp. Ha reintegrato nel suo staff Umberto Ferrara, il preparatore atletico che, insieme al fisioterapista Giacomo Naldi, era stato allontanato per via dell’arcinota vicenda legata al doping. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’affaire Clostebol, che ha comportato una squalifica di 3 mesi per il numero 1 del mondo, è ormai alle spalle, dunque. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Ferrara dentro, Naldi fuori: per Sinner non è ancora finita