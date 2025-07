Fermato in auto e perquisito | aveva dosi di crack pronte per la vendita

I carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia hanno arrestato un cittadino albanese di 31 anni in flagranza di reato, per detenzione e spaccio di droga.Durante un controllo i militari hanno fermato l'uomo che era alla guida di un'auto di proprietĂ di una donna di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

