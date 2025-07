Ferguson dal ritiro | Con Immobile e Bernardeschi più forti dell’anno scorso

Tanto silenzioso fuori dal campo quanto tremendamente indispensabile all’interno del rettangolo verde, Lewis Ferguson si appresta a vivere la sua 4a stagione da protagonista in maglia felsinea. Tra i leader di questo gruppo, il britannico è ormai senza ombra di dubbio uno dei simboli di questa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La lista dei convocati di Vincenzo Italiano per il ritiro di Valles - Rio Pusteria ? #WeAreOne Vai su Facebook

Ferguson dal ritiro: “Con Immobile e Bernardeschi più forti dell’anno scorso”; Ferguson: Immobile porta qualità ed esperienza.; Ferguson: «La prossima stagione vogliamo fare qualcosa di speciale».

Bernardeschi è già a Valles, è suo il numero 10: firma e subito in ritiro da Italiano - Ufficiale l'acquisto dell'esterno offensivo ex Juventus e Toronto, il giocatore è già salito in Val Pusteria per unirsi alla squadra ... msn.com scrive

Calciomercato live: Roma forte su Ferguson, il Napoli prova a inserirsi per Lookman, Bernardeschi ufficiale al Bologna - La Roma punta forte su Evan Ferguson del Brighton; Lookman viene allettato dal Napoli e Bernardeschi firma col Bologna. Lo riporta informazione.it