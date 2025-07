Femminicidio di Sara Campanella disposto il giudizio immediato per Stefano Argentino

Disposto il giudizio immediato per Stefano Argentino, il ragazzo accusato del femminicidio di Sara Campanella. La studentessa universitaria di 22 anni è stata uccisa a coltellate in strada a Messina il 31 marzo scorso dal collega 27enne. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 10 settembre davanti la Corte d'assise della Città dello Stretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Femminicidio Sara Campanella, il giudice nega la perizia psichiatrica ad Argentino. L’avvocato: “Inspiegabile” - Il gip non ha dato il via libera per eseguire la perizia psichiatrica su Stefano Argentino, in carcere con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella a Messina.

Un monumento sul viale Gazzi per ricordare Sara e tutte le vittime di femminicidio, il progetto del II Quartiere - Un monumento da realizzare in un'aiuola di viale Gazzi per ricordare le vittime di femminicidio. Come Sara Campanella ferita a morte proprio nella zona indicata dal Consiglio del II Quartiere che ha approvato la proposta girata all'amministrazione comunale.

Femminicidio Sara Campanella, chiesto il giudizio immediato per Stefano Argentino - Stefano Argentino potrebbe andare a processo in tempi brevi. La procura di Messina, infatti, ha chiuso la fase di accertamento sul femminicidio di Sara Campanella, 22enne studentessa di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo non appena uscita dal Policlinico messinese.

