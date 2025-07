Febbre West Nile | i Medici Veterinari in prima linea nella prevenzione in Campania

“In un momento di particolare attenzione sanitaria come quello attuale, con otto casi confermati di infezione da virus West Nile in Campania – di cui quattro gravi – è fondamentale ribadire il ruolo centrale della Medicina Veterinaria all’interno del sistema integrato di sorveglianza e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile, come distinguere i sintomi dalla febbre normale? Chi rischia una malattia grave? Domande e risposte - La febbre West Nile (West Nile Fever) è una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 ... Come scrive msn.com

West Nile, casi in aumento: 8 ricoverati in Campania, 2 nuovi contagi nel Lazio. Come difendersi - Dopo il decesso di una donna di 82 anni a Latina lo scorso 20 luglio, altri contagi sono stati confermati e, nell'arco di poche ore, il numero ...