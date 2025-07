FC 25 Showdown per la finale dell’EURO femminile

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) Showdown di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare entrambe le sfide. La finale tra Inghilterra e Spagna si disputerà domenica 27 luglio 2025 al St. Jakob-Park di Basilea. SBC Agnes Beever-Jones. Numero sfide: 1. Premio: 1x Showdown Agnes Beever-Jones Non scambiab.. Scadenza: 27 luglio. 3-5-2. Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 87. SBC Vicky López. Numero sfide: 1. Premio: 1x Showdown Vicky López Non scambiab.. Scadenza: 27 luglio. 5-3-2. Valutazione squadra: min 88. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Showdown per la finale dell'EURO femminile

In questa notizia si parla di: showdown - finale - euro - femminile

