FC 25 Incontri Principali Storici 24 luglio 2025

Nuovi contenuti su EA Sports FC 25: la Sfida Creazione Rosa Incontri Principali di oggi (24 luglio) è disponibile per 7 giorni e richiede il completamento di 4 sfide. Completandola tutta otterrai un pacchetto Jumbo Premium Gold Pack La sfida non è ripetibile. Ecco nel dettaglio tutti i requisiti. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Incontri Principali Storici. Numero di sfide da completare: 4. Sfida 1 – Be?ikta? vs Fenerbahçe Premio: 1x Mixed Players Pack Minimo 1 giocatore della Turchia. Massimo 2 giocatori dello stesso club. Minimo 1 oggetto giocatore raro. Valutazione squadra minima: 75. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Incontri Principali Storici [24 luglio 2025]

