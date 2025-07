Fare l’opposto di Sala | pronto il programma per la destra

Il programma dei moderati per Palazzo Marino è giĂ scritto: basterĂ agire al contrario rispetto a quanto fatto dalla giunta dem.Se serve, farò anche io l’assessore: il mio solo compito sarĂ tagliare l’erba lasciata incolta e prendere a martellate le ciclabili inutili. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fare l’opposto di Sala: pronto il programma per la destra

In questa notizia si parla di: programma - fare - opposto - sala

Cosa fare oggi a Bologna: ecco il programma - Bologna, 6 maggio 2025 - Non sapete come passare la giornata all'ombra delle Due Torri? Veniamo in vostro soccorso con una lunga lista di appuntamenti ed eventi in programma in cittĂ .

Fiorello a La Pennicanza chiama Carlo Conti: “puoi fare lo spot per il programma di Amadeus sul NOVE?” - Fiorello continua a divertire nel programma radiofonico “ Radio2 Radio Show – La Pennicanza “. Durante l’ultima puntata lo showman decide di chiamare in diretta Carlo Conti per una proposta davvero “particolare”! Fiorello a La Pennicanza chiama Carlo Conti: “fai uno spot per Amadeus sul Nove?”.

Gasperini LIVE: "I Friedkin hanno entusiasmo. Non possiamo fare un programma a 10 anni" - Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Il neo allenatore giallorossi oggi è stato presentato a Trigoria.

"Le dimissioni di #Sala sono improbabili, anche il mondo politico opposto a lui si è schierato dalla sua parte. Scontate invece le dimissioni dell'assessore all'urbanistica di #Milano Tancredi" @agnese_pini ? #nonstopnews LIVE Link in Bio Vai su X

Stasera #3luglio alle 22.40 in Prima Visione su #Rai5 e in streaming su #RaiPlay il M° Daniele Gatti dirige l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In programma: Wagner, "Il Crepuscolo degli Dei: Alba e Viaggio di Sigfrido sul Reno; Marcia Fun Vai su Facebook

Il corto di Giorgio Amato e il teaser del film di Pino e gli Anticorpi venerdì 12 luglio nella Sala Canu; Salvini appoggia il convegno sulla “remigrazione”: cosa significa la parola che piace all’estrema destra; Tredicesima edizione per “La Storia in Piazza” a Palazzo Ducale: il programma completo.

Il programma elettorale di Sala? No, il documento di Alleanza civica - Il programma elettorale citato dall’associazione Milano Città Stato in un post su Facebook come prova della ricandidatura del sindaco Giuseppe Sala alle elezioni comunali del ... Lo riporta ilgiorno.it

Il programma assurdo di Sala: gay e felicità - il Giornale - Gli ultimi sondaggi lo danno dietro allo sfidante del centrodestra Stefano Parisi ma il candidato del Pd a Milano Beppe Sala ieri si è lanciato addirittura in una mission impossible: «Voglio ... ilgiornale.it scrive