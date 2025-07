Fantastic four | svelato il legame scioccante tra galactus e franklin richards

Il nuovo film “The Fantastic Four: First Steps” rappresenta un importante tassello nell’espansione del Marvel Cinematic Universe (MCU). Sebbene ambientato in una realtĂ alternativa rispetto alla linea temporale principale, le implicazioni per il Multiverse Saga sono di grande rilievo, come evidenziato dal finale della pellicola. La presenza ufficiale della famiglia piĂą iconica dell’universo Marvel segna l’inizio di una nuova era, con i protagonisti giĂ attivi da quattro anni nel salvare il mondo. Il film si concentra sulla loro battaglia contro la minaccia di Galactus, considerato uno dei nemici piĂą potenti e pericolosi incontrati finora. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fantastic four: svelato il legame scioccante tra galactus e franklin richards

Fantastic Four First Steps: Funko Pops Rivelano Franklin Richards Potentissimo Personaggio MCU - I primi Funko Pop di The Fantastic Four: First Steps svelano un dettaglio cruciale: la presenza di Franklin Richards, un nome che nel mondo Marvel significa poteri inimmaginabili.

Ioan Gruffudd vorrebbe tornare a essere Mister Fantastic? - Ioan Gruffudd è noto ai fan Marvel dell'Era pre- MCU per aver interpretato Mister Fantastic negli adattamenti sui Fantastici Quattro dei primi anni 2000.

