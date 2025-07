Fano si lecca i baffi, dove mangiare gelati d'autore tra tradizione e fantasia.

Fano (Pesaro e Urbino), giovedì 24 luglio – Non chiamatelo solo gelato. A Fano, nell'estate 2025, è diventato il modo più gustoso per raccontare il territorio, innovare con creatività e prendersi una pausa dal caldo. Abbiamo girato la città alla ricerca dei gusti più curiosi, sorprendenti e identitari. E li abbiamo trovati: da quelli ispirati alla tradizione locale come la Moretta, ai sorbetti tropicali, fino alle creme vegan e alle invenzioni con fichi e mascarpone. In questo articolo troverete tutte le gelaterie da visitare, ognuna con il suo gusto simbolo: pronto a trasformare una passeggiata in centro o una sera al mare in un'esperienza da ricordare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

