Famigliola di cinghiali va a spasso a San Giacomo VIDEO

Una famiglia di cinghiali, forse una madre e tre figli, vengono immortalati in un video mentre si aggirano in una zona molto urbanizzata nel rione di San Giacomo. Il filmato, inviatoci da un lettore, è stato infatti girato intorno alla mezzanotte tra domenica 20 e lunedì 21 luglio in via Colleoni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Famigliola di cinghiali va a spasso a San Giacomo (VIDEO).

