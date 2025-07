Falliti i negoziati salta la tregua a Gaza Usa e Israele bocciano la controproposta di Hamas e ritirano le loro delegazioni dal Qatar

Non poteva andare peggio. Sono falliti i negoziati a Doha tra Usa, Israele e Qatar alla ricerca di un difficile cessate il fuoco a Gaza. L’inviato speciale Usa Steve Witkoff parla di fallimento a causa della posizione “egoistica” di Hamas. Usa e Israele ritirano le loro delegazioni dal Qatar. “Abbiamo deciso di ritirare il nostro team” dal Qatar dopo “l’ultima risposta di Hamas che mostra chiaramente una mancanza di volontĂ di arrivare ad un cessate il fuoco” nella Striscia.  “Sebbene i mediatori abbiano compiuto grandi sforzi, Hamas non sembra coordinarsi o agire in buona fede”, afferma Witkoff nella sua dichiarazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Falliti i negoziati, salta la tregua a Gaza. Usa e Israele bocciano la controproposta di Hamas e ritirano le loro delegazioni dal Qatar

