F1 Max Verstappen | Negli ultimi 18 mesi le cose non sono andate come volevamo Mekies può aiutarci

Media day abbastanza intenso a Spa-Francorchamps per Max Verstappen alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo appuntamento dopo la sosta estiva. Il pluricampione del mondo √® stato interpellato ovviamente dalla stampa presente in loco sul licenziamento di Christian Horner dopo vent‚Äôanni da team principal della Red Bull. ‚Äú Non so cosa dire di preciso. Alla fine √® stata una decisione della propriet√† e del management, loro gestiscono il team, io sono il pilota. Qualunque scelta facciano, √® loro diritto e io la rispetto. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - F1, Max Verstappen: ‚ÄúNegli ultimi 18 mesi le cose non sono andate come volevamo. Mekies pu√≤ aiutarci‚ÄĚ

F1, Lando Norris: ‚ÄúNon sono soddisfatto del mio giro, speravo che Verstappen andasse pi√Ļ piano per la paternit√†‚Ķ‚ÄĚ - Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Max Verstappen ha conquistato la pole-position del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

F1, Oscar Piastri: ‚ÄúHo vinto quando contava davvero. Contro Max Verstappen sono stato sveglio‚ÄĚ - Dominio della McLaren nel GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. L‚Äôaustraliano Oscar Piastri si √® imposto davanti al britannico Lando Norris, suggellando una superiorit√† netta nei confronti della concorrenza.

Max Verstappen e Kelly Piquet sono diventati genitori: ‚ÄúSei il nostro dono pi√Ļ grande‚ÄĚ - Max Verstappen e Kelly Piquet hanno annunciato di essere diventati genitori. Il 2 maggio 2025, infatti, √® nata la piccola Lily, frutto dell‚Äôamore che lega il campione di Formula Uno e la modella ed esperta di motori.

«Personalmente sono molto vicino a Kimi. Lo conosco molto bene da quando mio figlio Lorenzo correva con lui nei kart e sono un suo fan, ma se fossi Toto, se dovessi costruire la squadra per il prossimo anno, te

Secondo Martin Brundle il ruolo del clan Verstappen è stato cruciale nella decisione Red Bull di licenziare Christian Horner #F1

Il futuro di Verstappen: ‚ÄúNon so fino a che età correrò in F1. Non è questione di soldi. Mi mancano i momenti in famiglia‚ÄĚ - L'olandese ha parlato con sincerità della propria permanenza in F1, non mettendo alla sua avventura nel Circus una 'data di scadenza' ... Da formulapassion.it

Verstappen accoglie Mekies, nuovo team principal Red Bull - Verstappen pronto a lavorare con Mekies, al debutto come nuovo team principal Red Bull nel weekend del GP del Belgio ... Scrive f1world.it