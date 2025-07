F1 Lando Norris | Voglio invertire il trend con Spa Il meteo? Spero nell’asciutto

Lando Norris si è presentato carico e determinato nel corso del media day che ha anticipato il via ufficiale del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps ci attende un fine settimana di estrema importanza per quanto riguarda la corsa al titolo, con le due McLaren che proveranno nuovamente a dettare legge e proseguire nel loro derby in vetta alla classifica generale. Il pilota inglese è reduce dalle due vittorie del Red Bull Ring e Silverstone e proverà a continuare su questa scia, essendosi ormai portato a sole 8 lunghezze dal compagno di scuderia Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Voglio invertire il trend con Spa. Il meteo? Spero nell’asciutto”

In questa notizia si parla di: lando - norris - voglio - invertire

F1, Lando Norris: “Il risultato non è positivo, tanto equilibrio in pista a Miami” - Fa buon viso a cattivo gioco Lando Norris, terzo nelle qualifiche Sprint del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

F1, Lando Norris: “Piastri migliore di me finora, lavoro per essere più veloce a Miami” - Nel 2024, a Miami, Lando Norris ottenne il tanto sospirato primo successo in F1. Una gara in cui il britannico sfruttò alla perfezione il proprio pacchetto, approfittando dell’ingresso della Safety Car funzionale alla propria strategia.

F1, Lando Norris: “Non sono soddisfatto del mio giro, speravo che Verstappen andasse più piano per la paternità…” - Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Max Verstappen ha conquistato la pole-position del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

F1, Lando Norris: “Voglio invertire il trend con Spa. Il meteo? Spero nell’asciutto”; F1 | La richiesta di Piastri alla McLaren a Silverstone? Una mossa molto intelligente secondo Button; Amarezza Norris: “Ho chiesto scusa agli ingegneri. Domani obiettivo top-6”.

Lando Norris e il lato umano della Formula 1: tra mindset, passione ed eredità - Dalla passione al peso della responsabilità: Norris racconta l’uomo che si nasconde dietro al pilota di F1 ... Secondo autosprint.corrieredellosport.it

Norris si racconta: “Il titolo è il mio sogno, ma non voglio essere ricordato per quello. La pressione maggiore? Abu Dhabi 2024” - L'inglese ha rilasciato una bella intervista al canale YouTube ufficiale del team, mostrando ancora una volta l'autenticità del suo carattere ... Come scrive formulapassion.it