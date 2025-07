F1 George Russell | Rinnovo per il 2026? Per ora nessun contratto ma non c’è fretta

Continua a tenere banco la situazione contrattuale legata a George Russell. In occasione del media day del giovedì riservato alla presentazione del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il circuito di Spa, il pilota britannico ha parlato a lungo del proprio futuro, svelando di non avere avuto nessun tipo di contatto con la Mercedes per discutere sul rinnovo per l’anno 2026, per molti sicuro. Rispetto a due settimane fa, il rumors che spingeva incessantemente Max Verstappen verso la scuderia britannica ha cominciato a raffreddarsi, spostando il topic verso la permanenza del nativo di King’s Lynn a Brackley. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Rinnovo per il 2026? Per ora nessun contratto, ma non c’è fretta”

