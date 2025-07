Ezio Greggio Fidanzata Giovanissima | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Ezio Greggio rompe il silenzio e condivide la prima foto romantica con Nataly Ospina: scopri tutto sulla nuova coppia del momento. Ezio Greggio ha deciso di mettere da parte la proverbiale riservatezza e fare un passo che i fan aspettavano da tempo: rendere pubblica la sua relazione con Nataly Ospina. Un gesto semplice ma potente: una foto su Instagram che lo ritrae accanto alla sua nuova compagna, abbracciati davanti a un tramonto mozzafiato. Ad accompagnare lo scatto, una frase tanto romantica quanto decisa: “Mi piaci (Me gustas tu!)”. Un segnale chiaro: il conduttore di Striscia la Notizia, a 71 anni, non ha perso l’ironia, ma ha scelto la sincerità per raccontare il nuovo capitolo della sua vita sentimentale. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Ezio Greggio, Fidanzata Giovanissima: Chi E’ E Che Lavoro Fa!

In questa notizia si parla di: ezio - greggio - fidanzata - giovanissima

Ezio Greggio porta il suo nuovo spettacolo al Teatro Corso di Mestre - Sabato 25 ottobre, alle ore 21.15, il Teatro Corso di Mestre ospiterà il nuovo spettacolo di Ezio Greggio, "Una vita sullo schermo", un one man show che promette di divertire e sorprendere il pubblico.

Enzo Iacchetti, dalla Rai la "proposta indecente" per tradire Ezio Greggio - Tempo d’intervista e di confessioni per Enzo Iacchetti, 72 anni, uno degli attori e dei comici più noti del panorama televisivo italiano degli ultimi trent’anni, co-conduttore storico del tg satirico Striscia La Notizia insieme ad Ezio Greggio.

Ezio Greggio demoralizzato: «Quest’anno fatichiamo a giocare in 11, figuriamoci in 10. Altra cappellata di un giocatore ma mai come ora…» - di Redazione JuventusNews24 Ezio Greggio, noto conduttore tv tifoso della Juve, ha commentato così il pareggio dello Stadio Olimpico contro la Lazio.

Più giovane di 35 anni e già famosa: chi è la nuova, bellissima fidanzata di Ezio Greggio. Ora sono usciti allo scoperto (FOTOEVIDEO) ⤵⤵ Vai su Facebook

Ezio Greggio condivide il primo scatto con la giovane fidanzata Nataly Ospina; Ezio Greggio ha una nuova fidanzata: ecco chi è la foodblogger Nataly Ospina (di 38 anni più giovane); Ezio Greggio ufficializza la sua relazione: il primo selfie social con la fidanzata 36 anni più giovane.

Ezio Greggio esce allo scoperto con la nuova giovanissima fidanzata da 1 milione di follower: ecco chi è - Ezio Greggio è uscito allo scoperto con la nuova giovanissima fidanzata da 1 milione di follower. Come scrive isaechia.it

Ezio Greggio ufficializza la sua relazione: il primo selfie social con la fidanzata 36 anni più giovane - Ezio Greggio, storico volto di Striscia la Notizia, ha condiviso sul suo profilo social il primo selfie ufficiale con la nuova fidanzata, Nataly Ospina, 35enne influencer colombiana. Riporta rumors.it