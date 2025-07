Eyes of wakanda | uscita anticipata al 1° agosto

Il mondo dell’animazione Marvel si arricchisce di una nuova produzione che espande l’universo di Wakanda e approfondisce le sue origini. Eyes of Wakanda, prequel della saga di Black Panther, si distingue per la sua capacitĂ di offrire uno sguardo piĂą ampio sulla cultura e le forze che agiscono nel cuore del regno africano. La serie, composta da quattro episodi, introduce anche un nuovo personaggio di Iron Fist, ambientato secoli prima degli eventi principali. le caratteristiche principali di eyes of wakanda. ambientazione e trama. Eyes of Wakanda esplora il vasto universo che circonda il protagonista, concentrandosi sulle vicende degli Hatut Zaraze, noti come i “ Mastini della Guerra ” del Wakanda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Eyes of wakanda: uscita anticipata al 1° agosto

In questa notizia si parla di: wakanda - eyes - uscita - anticipata

Eyes of Wakanda: prime immagini e dettagli sul plot della nuova serie animata Marvel - La serie animata ambientata nella nazione fittizia di Black Panther sarĂ una delle prossime ad approdare in streaming su Disney+ Grazie a Entertainment Weekly, possiamo dare un nuovo sguardo a Eyes of Wakanda, serie animata ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Eyes of Wakanda, arrivano le prime immagine della serie animata MCU - La prossima serie animata della Marvel, Eyes of Wakanda, si prepara a immergersi in una narrazione di spionaggio, presentando al pubblico la versione Wakandiana di James Bond.

Eyes of Wakanda: Marvel Animation presenta il primo episodio a Annecy - Eyes of Wakanda: Marvel Animation presenta il primo episodio a Annecy Annecy Animation Festival  ha ospitato la premiere del primo episodio di Eyes of Wakanda, spin-off animato del franchise di Black Panther.

Black Panther: Eyes of Wakanda è stata anticipata! La serie Marvel uscirà prima su Disney+; Eyes of Wakanda, l’uscita anticipata al 1° Agosto; Eyes of Wakanda: la data di uscita della nuova serie animata Marvel è stata anticipata, ecco immagini inedite.

Eyes of Wakanda, l’uscita anticipata al 1° Agosto - C'è molto intrigo attorno a Eyes of Wakanda, il prequel di Black Panther della Marvel Animation ambientato nel MCU. Riporta cinefilos.it

Black Panther: Eyes of Wakanda è stata anticipata! La serie Marvel uscirà prima su Disney+ - Scoprite la nuova data d'uscita di Black Panther: Eyes of Wakanda, serie tv animata prequel spin- Secondo serial.everyeye.it