Eyes of Wakanda l’uscita anticipata al 1° Agosto

C’è molto intrigo attorno a Eyes of Wakanda, il prequel di Black Panther della Marvel Animation ambientato nel MCU. La serie di quattro episodi introdurrĂ anche un nuovo Iron Fist, seppur ambientato centinaia di anni prima. Eyes of Wakanda approfondirĂ il mondo che Black Panther chiama casa, seguendo le vicende degli Hatut Zaraze, i “Mastini della Guerra” del Wakanda, un gruppo di difesa simile alla CIA incaricato di recuperare manufatti in Vibranio dai nemici del Wakanda. Entertainment Weekly annuncia oggi che la serie debutterĂ con tutti e quattro gli episodi da 30 minuti molto prima del previsto, il 1° agosto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: eyes - wakanda - uscita - anticipata

Eyes of Wakanda: prime immagini e dettagli sul plot della nuova serie animata Marvel - La serie animata ambientata nella nazione fittizia di Black Panther sarĂ una delle prossime ad approdare in streaming su Disney+ Grazie a Entertainment Weekly, possiamo dare un nuovo sguardo a Eyes of Wakanda, serie animata ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Eyes of Wakanda, arrivano le prime immagine della serie animata MCU - La prossima serie animata della Marvel, Eyes of Wakanda, si prepara a immergersi in una narrazione di spionaggio, presentando al pubblico la versione Wakandiana di James Bond.

Eyes of Wakanda: Marvel Animation presenta il primo episodio a Annecy - Eyes of Wakanda: Marvel Animation presenta il primo episodio a Annecy Annecy Animation Festival  ha ospitato la premiere del primo episodio di Eyes of Wakanda, spin-off animato del franchise di Black Panther.

Black Panther: Eyes of Wakanda è stata anticipata! La serie Marvel uscirà prima su Disney+; Eyes of Wakanda, l’uscita anticipata al 1° Agosto; Eyes of Wakanda: la data di uscita della nuova serie animata Marvel è stata anticipata, ecco immagini inedite.

Black Panther: Eyes of Wakanda è stata anticipata! La serie Marvel uscirà prima su Disney+ - Scoprite la nuova data d'uscita di Black Panther: Eyes of Wakanda, serie tv animata prequel spin- Da serial.everyeye.it

Black Panther: Eyes of Wakanda avrà più stagioni? "Ci sono sempre altre storie" - Sentite che cosa ha detto il creatore e showrunner di Black Panther: Eyes of Wakanda sul possibile futuro della ... Scrive serial.everyeye.it