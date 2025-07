Expo di Osaka 2025 un ponte per il Giappone | buone notizie per le Marche

Un’occasione per delineare il futuro delle relazioni economiche tra le Marche e il Giappone dopo la settimana dall’1 al 7 giugno dedicata alla regione, per l’Expo di Osaka 2025. È quanto offerto dal Convegno “Un ponte per il Giappone - OpportunitĂ di Crescita dopo Expo 2025 Osaka".Questo momento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: expo - osaka - giappone - ponte

All’Expo di Osaka la Settimana del Lazio, Rocca “Arte al centro” - ROMA (ITALPRESS) – Si è aperta all’interno del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, la Settimana del Lazio, che fino al 24 maggio vedrà la Regione impegnata in un’intensa agenda di eventi, incontri istituzionali, workshop tematici e attività di promozione territoriale, culturale ed economica.

L’arte salentina e il talento di Roberta Risolo all’Expo 2025 Osaka - OTRANTO – Un’eccellenza del territorio, una visionaria dell’arte che diventa bellezza da raccontare e indossare: Roberta Risolo, artista orafa otrantina, sarà tra le realtà dell’artigianato artistico tradizionale pugliese ospitata nel padiglione Italia dell’Expo 2025 Osaka e rappresenterà la.

Expo Osaka 2025, la Regione sarà nel Padiglione Italia dal 15 al 21 giugno - La conferenza dei capigruppo, su iniziativa del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha sentito in audizione, ieri mattina, 6 maggio, l’assessore regionale al Lavoro e Attività produttive, Tiziana Magnacca, in merito alla partecipazione della Regione Abruzzo all’evento “Expo Osaka.

Un ponte per il Giappone, arrivano buone notizie per le Marche dopo l'Expo 2025 ad Osaka https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,C47C40B8-68BB-11F0-B258-2107A19A Vai su X

Un ponte di cultura e tradizione ha unito oggi Molise e Giappone nel Padiglione Italia dell’Expo.... #news #notizie #molise #expo #osaka #tessile Vai su Facebook

Expo di Osaka 2025, un ponte per il Giappone: buone notizie per le Marche; Ponte per il Giappone, opportunitĂ Marche dopo Expo 2025 osaka; Lucca Comics & Games a Expo Osaka 2025: un ponte tra Italia e Giappone.

Ponte per il Giappone, opportunità Marche dopo Expo 2025 osaka - "Un'occasione per delineare il futuro delle relazioni economiche tra le Marche e il Giappone dopo la settimana dall'1 al 7 giugno dedicata alla regione, per l'Expo di Osaka 2025". Scrive ansa.it

Collezione Permanente del SaloneSatellite debutta in Giappone - La Collezione Permanente del SaloneSatellite debutta in Giappone, ospite speciale del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. Secondo villegiardini.it