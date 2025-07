Ex Milan Moretto | D’Ottavio nell’area scouting del Como

Il Como del presidente Mirwan Suwarso rafforza la propria struttura dirigenziale con l’arrivo di Antonio D’Ottavio. L'ex dirigente del Milan si occuperà di implementare e gestire l'area scouting con l’obiettivo di individuare e valorizzare i giovani talenti del futuro. Vai su X

