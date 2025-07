Ex Ilva fatta a pezzi il piano di Urso su Genova

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha parlato di “autonoma valorizzazione” per l’impianto ex Ilva di Cornigliano, a Genova. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, il ministero starebbe aprendo alla possibilitĂ di una vendita “spezzatino” degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia. Urso ha parlato anche della realizzazione di un altoforno ad arco elettrico a Genova, oltre ai tre previsti a Taranto, per aumentare la produzione di acciaio e raggiungere gli 8 milioni di tonnellate previsti dal piano nazionale. Per l’acquisto dello stabilimento ci sarebbe giĂ l’interesse del gruppo Marcegaglia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Š Quifinanza.it - Ex Ilva “fatta a pezzi”, il piano di Urso su Genova

In questa notizia si parla di: urso - genova - ilva - fatta

Ex Ilva, ultimatum di Urso a Taranto mentre Genova apre al forno elettrico - Il ministro convoca l’incontro con gli enti locali pugliesi l’8 luglio. A Genova il vice sindaco Terrile respinge l’assalto alle aree: “Resteranno siderurgiche e manifatturiere”

Ex Ilva, il ministro Urso: "Un forno elettrico a Genova" - Genova potrebbe essere sede di un forno elettrico nel percorso di decarbonizzazione dell'ex Ilva, che dovrebbe consentire a regime la produzione di due milioni di tonnellate d'acciaio nel solo capoluogo ligure.

Ex Ilva, Salis a Roma da Urso: "Genova ha un ruolo chiave, futuro produttivo e sostenibile per Cornigliano" - Dopo l’annuncio di ieri, l’incontro c’è stato. La sindaca di Genova Silvia Salis ha visto oggi a Roma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per discutere del futuro dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano, al centro del dibattito sulla riconversione degli impianti con.

Ex Ilva, Urso: «Quarto forno elettrico a Genova» https://liguria.bizjournal.it/2025/07/23/ex-ilva-urso/… Vai su X

L’ipotesi di un forno elettrico nello stabilimento ex Ilva di Cornigliano, avanzata dal ministro Urso per far crescere l’acciaieria di Genova e renderla autonoma da Taranto, preoccupa Antonio Gozzi Vai su Facebook

Ex Ilva “fatta a pezzi”, il piano di Urso su Genova; Ilva, Urso spinge la ‘vendita spezzatino’: “Genova può essere ceduta da sola”; Ex Ilva: colloquio Urso, Bucci, Salis sul rilancio del sito di Genova.

Ilva, Urso spinge la ‘vendita spezzatino’: “Genova può essere ceduta da sola”. C’è l’interesse di Marcegaglia - E, in vista della riapertura del bando, il ministro Adolfo Urso ventila la possibilità che l’impianto di Genova possa essere messo su piazza da ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Ex Ilva, Urso: “A Genova possibile un quarto forno elettrico per acciaio green” - "Ho garantito la disponibilità mia e dei tecnici del ministero a partecipare ad assemblee pubbliche sul territorio per illustrare il piano di rilancio" ... Da telenord.it