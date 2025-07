I non morti sono di nuovo scatenati, con l’inizio ufficiale della produzione di Evil Dead Burn, il nuovo capitolo dell’iconica saga horror. Il regista SĂ©bastien Vani?ek ha celebrato il primo giorno di riprese con un post dal set condiviso su Instagram, confermando che l’uscita del film è prevista per il 2026. Vani?ek, il regista dell’acclamato horror francese sui ragni Infested, sta co-sceneggiando e dirigendo il nuovo capitolo per la Ghost House Pictures di Sam Raimi. Il progetto è uno spin-off indipendente che proseguirĂ la formula di successo della saga moderna, quella di scatenare i non morti contro una nuova serie di personaggi in una nuova location, spostando la mitologia oltre la storia di Ash Williams di Bruce Campbell. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Evil Dead, arrivano aggiornamenti sul nuovo film della serie horror