Evan Ferguson è giallorosso | la Roma accoglie il suo nuovo centravanti dal futuro luminoso

 È ufficiale: Evan Ferguson è un nuovo calciatore dell’ As Roma. Il giovane attaccante irlandese, classe 2004, arriva dal Brighton con la formula del prestito con diritto di riscatto e ha già posato sorridente con i colori gaillorossi. “Quando ti chiama la Roma, è impossibile dire no”, ha dichiarato durante la sua prima intervista da romanista. Ferguson, che indosserà la maglia numero 11, è uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Nonostante i soli 20 anni, ha già messo in mostra il suo fiuto del gol in Premier League, attirando l’interesse di diversi top club. A portarlo a Trigoria è stato il lavoro del direttore sportivo Ricky Massara, che ha visto in lui il profilo ideale per completare il nuovo attacco di Gasperini: giovane, potente, e voglioso di rilanciarsi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Evan Ferguson è giallorosso: la Roma accoglie il suo nuovo centravanti dal futuro luminoso

