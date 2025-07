Eurodonne Spagna batte Germania 1-0

1.09 Ha dovuto aspettare il 113' la Spagna per riuscire a piegare la resistenza della Germania e raggiungere l'Inghilterra nella finale dell'Europeo di calcio femminile, domenica alle 18. I 90 minuti regolamentari sono terminati 00 ed all'8' del secondo supplementare è stata Aitana Bonmati a realizzare la rete che ha deciso la semifinale giocata a Zurigo. Il Pallone d'Oro ha ricevuto palla da Athenea e da posizione molto defilata ha scagliato un destro che si é infilato a fil di palo, orprendendo la portiera tedesca Berger. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: spagna - germania - eurodonne - batte

L’Italia femminile si prepara all’Europeo, in un anno risultati positivi contro Germania, Danimarca, Spagna e Svezia - Conclusa la fase a gironi della Nations League, l’Italia femminile ha chiuso il suo girone al secondo posto, non riuscendo ad accedere alla final four ma confermando la permanenza in Lega A.

È crescita boom per l?economia privata italiana: surclassate Spagna, Francia e Germania - Il periodo post-Covid ha rappresentato un momento di rottura nei paradigmi convenzionali della crescita economica.

Nations League 2025 su Sky e NOW: Portogallo-Spagna per il titolo, Germania-Francia per l’onore - Grazie a un accordo con UEFA, si arricchisce così l’offerta di calcio internazionale nella Casa dello Sport, con oltre 200 sfide tra le Nazionali europee visibili su Sky e in streaming su NOW.

Eurodonne: Germania battuta 1-0, la Spagna é in finale; Eurodonne: Francia ko ai rigori, Germania in semifinale; Calcio femminile | una magia di Bonmatì ai supplementari porta la Spagna in finale Germania battuta.

Eurodonne: Germania battuta 1-0, la Spagna é in finale - ROMA, 23 LUG – Ha dovuto aspettare il 113' la Spagna per riuscire a piegare la resistenza della Germania e raggiungere l’Inghilterra nella finale dell’Europeo di calcio femminile, in programma domenic ... Segnala msn.com

Europei donne, la Spagna piega la Germania ai supplementari e raggiunge l’Inghilterra in finale - Un gol della due volte Pallone d'Oro Aitana Bonmatí al 113' decide a Zurigo la seconda semifinale dei campionati europei tra Spagna e Germania. Riporta msn.com