Estate di grande danza | tutto il mondo al Castello Sforzesco

Milano, 24 luglio 2025 – Una fresca ondata di danza è in arrivo al Castello Sforzesco, per rallegrare l’estate in cittĂ . Dal classico al moderno ogni spettatore troverĂ il genere di performance del cuore a portata di mano e, ottima cosa, a prezzo accessibile in uno spazio di bellezza nobile e speciale. Nel cartellone di “Milano è viva-Estate al Castello“, ognuno può incontrare le vibrazioni della sua danza preferita o scoprirne di nuove, da iniziare ad amare con gusto. Il binomio balletto-gioventĂą è imbattibile e rinverdisce un patrimonio di saperi inestimabile, quella danza accademica che ha avuto nelle Corti italiane la sua aulica origine, per migrare poi dalla Francia del Re Sole alle immense terre degli Zar e pure nelle Americhe e fino al Sud Africa e all’Australia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

