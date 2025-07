Espulsi dall' aereo perché cantavano in ebraico Scoppia il caso Vueling ma la compagnia smentisce

Il caso dei giovani ebrei fatti scendere da un volo della compagnia aerea Vueling sta causando prevedibili polemiche. Tutto è iniziato dalla denuncia da parte del gruppo, qualche decina di ragazzi francesi, che hanno dichiarato di aver subito un'ingiustizia dalla compagnia perché sarebbero stati fatti scendere dall'aereo che li avrebbe riportati a casa solo perché hanno intonato un canto in ebraico. " Cinquanta bambini ebrei francesi, di età compresa tra 10 e 15 anni, cantavano canzoni ebraiche sull'aereo. L'equipaggio della compagnia aerea vueling ha affermato che Israele è uno stato terrorista e ha costretto i bambini a scendere dall'aereo; ora si trovano a Valencia, in attesa di tornare in Francia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Espulsi dall'aereo perché cantavano in ebraico". Scoppia il caso Vueling ma la compagnia smentisce

https://agi.it/estero/news/2025-07-24/valencia-vueling-espulsi-ragazzi-cantavano-ebraico-32433739/… #1938 Circa 50 persone tra bambini e adolescenti ebrei francesi, di età compresa tra 13 e 15 anni, e l'animatore del loro campo estivo, sono stati espulsi d Vai su X

