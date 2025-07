Esposti a Bologna il sindaco Lepore minimizza | Non ci saranno strascichi E scarica sui predecessori

Dopo Milano, Torino e Pesaro, forse anche Bologna. Le inchieste di queste settimane potrebbero toccare anche il luogo “sacro” del progressismo. La magistratura, per una strana coincidenza con l’approvazione in prima lettura della riforma della giustizia, prosegue con una sorta di pesca a strascico che nell’ultimo anno ha assunto dimensioni statistiche enormi: 53 inchieste riguardanti corruzione e concussione a livello locale e nazionale, c oinvolgimento di 29 procure in 15 regioni, oltre 600 persone indagate. Per la città felsinea, da sempre simbolo della sinistra, c’è il rischio di una nuova indagine, rispetto alla quale oggi si registra la risposta del primo cittadino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Esposti a Bologna, il sindaco Lepore minimizza: “Non ci saranno strascichi”. E scarica sui predecessori

In questa notizia si parla di: esposti - bologna - sindaco - lepore

Bologna, il sindaco: “Esposti alla Corte dei Conti? Non li temo. La sfida per combattere le alte temperature è già partita in città: ecco come" Vai su Facebook

Bologna, gli alberi anti-caldo del sindaco Lepore finiscono alla Corte dei Conti: la Lega presenta l'esposto. E il Comune replica: «572 euro ad albero» Vai su X

Bologna, il segretario del Pd Di Stasi: «Lepore? Non è un uomo solo al comando. Se qualcosa non va il Pd lo dirà»; Lepore: Esposti? Non sono preoccupato, il verde è una scelta strutturale | VIDEO; Lepore difende gli alberi in centro a Bologna: “Una rivoluzione verde”.

Delle dimissioni di Lepore neanche l’ombra - Critiche al sindaco Lepore per la gestione dei fondi pubblici: 128mila euro spesi per alberelli in vaso e trasparenza assente. Riporta gazzettadibologna.it

Inchiesta sull'edilizia, Lepore: "Non ci saranno strascichi" - Per il sindaco non reggono i paragoni tra Bologna e il caso Milano: "Ci sono leggi regionali diverse tra la Lombardia e l'Emilia- Si legge su rainews.it